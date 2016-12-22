Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,73 EUR Нал. 64,17 63,57 USD Бирж. 56,93 -0,11 EUR Бирж. 63,81 -0,05 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,98 -1,13% РТС 1030,38 -1,07% Brent 48,20 -0,15% DJIA 21235,67 -0,17% Nasdaq 6175,47 -0,52% FTSE 7517,95 +0,08%
Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве
Лента новостей
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России 15:46, Экономика ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей 15:35, Общество Сборная Австралии разгромно уступила бразильцам перед Кубком конфедераций 15:32, Спорт СМИ узнали о российском следе в смерти информатора по «делу Магнитского» 15:30, Политика Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами для Путина 15:19, Политика Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве 15:16, Общество Бизнес с разоблачением: как устроена экономика бюджетного стриптиз-клуба 15:16, Свое дело Учитель заявил об отказе Поклонской «лично» посмотреть фильм «Матильда» 15:07, Общество Владельцу корчмы «Тарас Бульба» предъявили обвинение в неуплате налогов 14:56, Бизнес Производители полимерных полов подписали меморандум о создании Ассоциации 14:42, Пресс-релизы Правозащитники попросили ФСБ раскрыть соглашения с другими разведками 14:34, Общество Эрдоган назвал изоляцию Катара «противоречащей исламским ценностям» 14:26, Политика Кремль отреагировал на планы США по ужесточению санкций 14:24, Политика Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России 14:23, Политика Минкультуры предложило отложить на год введение звезд для отелей 14:20, Бизнес Кремль ответил США на просьбу освободить задержанных на акциях 12 июня 14:20, Политика Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара 14:14, Политика Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на торги 14:10, Политика Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы 14:08, Бизнес WP узнала о способном нарушить работу энергосистем США «русском» вирусе 14:06, Политика Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 14:06, Недвижимость Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула 14:05, Политика 7 очень дешевых автомобилей, которым добавили опций 14:04, Авто Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России 13:42, Политика Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья 13:41, Общество Прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в мошенничестве 13:28, Спорт Коллапс и равнодушие: эксперты назвали 4 варианта будущего для Донбасса 13:12, Политика Володин заявил о единственном кандидате в президенты России 13:12, Политика
Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве
Общество, 15:16
0
Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина за неповиновение полиции на протестной акции, которая прошла 12 июня. Об этом сообщил представитель суда, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, суд признал Гальперина виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы). Она отметила, что ему был назначен административный арест.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, суд постановил, что Гальперин был задержан, после того как он отказался «прекратить» принимать участие в несогласованной акции. Судья заявил, что во время задержания Гальперин оказывал сопротивление, «размахивал руками и ногами».

Оппозиционер отказался признать свою вину, рассказал он «Интерфаксу». Он добавил, что кроме протокола о неповиновении полиции, на него составили протокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Защитник активиста Николай Зборошенко заявил, что решение суда будет обжаловано.

Гальперин был задержан 12 июня в Москве во время проведения антикоррупционной акции на Тверской улице. В апреле он получил 15 суток ареста за неповиновение полиции во время несогласованного митинга на Пушкинской площади 26 марта.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
Фотогалерея

Митинг 12 июня прошел на Тверской улице, после того как его организатор, оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников провести его именно там. Ранее мэрия Москвы разрешила проводить акцию на проспекте Сахарова.

По данным МВД, в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек, были задержаны 150 человек. Как сообщало «ОВД-Инфо», всего задержали 866 человек.

Теги: акции протеста , протестная акция , акция 12 июня
Главное
Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России Политика
Материалы по теме
Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России Политика
На бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве завели дело Общество
После нападения на полицейского на акции в Петербурге 12 июня завели дело Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку