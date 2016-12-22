Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина за неповиновение полиции на протестной акции, которая прошла 12 июня. Об этом сообщил представитель суда, передает ТАСС.



По словам собеседницы агентства, суд признал Гальперина виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы). Она отметила, что ему был назначен административный арест.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, суд постановил, что Гальперин был задержан, после того как он отказался «прекратить» принимать участие в несогласованной акции. Судья заявил, что во время задержания Гальперин оказывал сопротивление, «размахивал руками и ногами».



Оппозиционер отказался признать свою вину, рассказал он «Интерфаксу». Он добавил, что кроме протокола о неповиновении полиции, на него составили протокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Защитник активиста Николай Зборошенко заявил, что решение суда будет обжаловано.

Гальперин был задержан 12 июня в Москве во время проведения антикоррупционной акции на Тверской улице. В апреле он получил 15 суток ареста за неповиновение полиции во время несогласованного митинга на Пушкинской площади 26 марта.

Митинг 12 июня прошел на Тверской улице, после того как его организатор, оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников провести его именно там. Ранее мэрия Москвы разрешила проводить акцию на проспекте Сахарова.



По данным МВД, в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек, были задержаны 150 человек. Как сообщало «ОВД-Инфо», всего задержали 866 человек.