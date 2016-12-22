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Кремль ответил США на просьбу освободить задержанных на акциях 12 июня
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Кремль ответил США на просьбу освободить задержанных на акциях 12 июня
Политика, 14:20
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Кремль ответил США на просьбу освободить задержанных на акциях 12 июня

Кремль не согласен с призывами США по поводу освобождения задержанных участников протестных антикоррупционных акций, которые прошли 12 июня по всей России, и с позицией по поводу данных митингов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство Reuters.

По словам Пескова, власти не действовали против митингующих, которые согласовали свои действия заранее. «Что касается тех, кто позволял себе провокации, нарушение закона, в их отношении власти приняли меры, в соответствии с нашим законодательством», — уточнил представитель Кремля.

Белый дом осудил «жесткое подавление» демонстрантов на прошедших накануне антикоррупционных протестах, призвав Москву отпустить «мирных» демонстрантов, которых задержала полиция.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Внешнеполитическая служба Евросоюза также призвала Россию «без промедления освободить» задержанных участников митинга, который прошел 12 июня, потребовав от России соблюдать международные обязательства и обеспечить соблюдение прав задержанных. В заявлении ведомства говорится, что их задержание и использование против них насилия угрожает «свободе слова, ассоциаций и собраний» в России.

В День России, 12 июня, в Москве и других городах страны прошли антикоррупционные акции, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального. В столице прошли несогласованная акция на Тверской улице и согласованный митинг на проспекте Сахарова. По информации МВД, в столичном митинге участвовали 4,5 тыс. человек, из которых задержали 150. По данным ОВД-Инфо», количество задержанных в Москве составило 866 человек.

Среди задержанных: политик и основатель ФБК Алексей Навальный, руководители этого фонда, фотокорреспондент Евгений Фельдман и активистка Мария Баронова и другие участники акции.

Теги: Кремль , задержания , Дмитрий Песков , Антикоррупционный митинг , митинг 12 июня
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Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России Политика
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