Кремль ответил США на просьбу освободить задержанных на акциях 12 июня

Кремль не согласен с призывами США по поводу освобождения задержанных участников протестных антикоррупционных акций, которые прошли 12 июня по всей России, и с позицией по поводу данных митингов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство Reuters.

По словам Пескова, власти не действовали против митингующих, которые согласовали свои действия заранее. «Что касается тех, кто позволял себе провокации, нарушение закона, в их отношении власти приняли меры, в соответствии с нашим законодательством», — уточнил представитель Кремля.

Белый дом осудил «жесткое подавление» демонстрантов на прошедших накануне антикоррупционных протестах, призвав Москву отпустить «мирных» демонстрантов, которых задержала полиция.

Внешнеполитическая служба Евросоюза также призвала Россию «без промедления освободить» задержанных участников митинга, который прошел 12 июня, потребовав от России соблюдать международные обязательства и обеспечить соблюдение прав задержанных. В заявлении ведомства говорится, что их задержание и использование против них насилия угрожает «свободе слова, ассоциаций и собраний» в России.

В День России, 12 июня, в Москве и других городах страны прошли антикоррупционные акции, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального. В столице прошли несогласованная акция на Тверской улице и согласованный митинг на проспекте Сахарова. По информации МВД, в столичном митинге участвовали 4,5 тыс. человек, из которых задержали 150. По данным ОВД-Инфо», количество задержанных в Москве составило 866 человек.

Среди задержанных: политик и основатель ФБК Алексей Навальный, руководители этого фонда, фотокорреспондент Евгений Фельдман и активистка Мария Баронова и другие участники акции.