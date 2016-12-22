Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом изоляцию Катара арабскими странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями вокруг сложившейся ситуации, отмечается в сообщении. «К сожалению (ситуация вокруг Катара. — РБК), не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Путин и бен Сальман обменялись мнениями по ситуации в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что стороны в ходе телефонного разговора также обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-саудовских отношений в различных областях». Лидеры стран выразили «обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества».

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Бахрейн и Йемен заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром 5 июня. Позже к ним присоединились еще пять стран: Мальдивская Республика, Маврикий, Союз Коморских Островов и Мавритания. Все эти страны обвинили власти Катара в поддержке экстремистов, в том числе и организации «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена). Они также обвинили Доху в попытках вмешиваться во внутренние дела других стран.

Россия, Германия, США и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с блокадой Катара. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявлял об угрозе военного конфликта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании призывали к ослаблению блокады. Москва в свою очередь предлагала помощь Катару. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани поблагодарил Россию, однако заявил, что в настоящий момент необходимости помощи Дохе со стороны Москвы нет.