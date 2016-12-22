Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,72 EUR Нал. 64,16 63,55 USD Бирж. 56,89 -0,14 EUR Бирж. 63,79 -0,07 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,42 -1,16% РТС 1030,63 -1,04% Brent 48,39 +0,25% DJIA 21235,67 -0,17% Nasdaq 6175,47 -0,52% FTSE 7512,02 +0,00%
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара
Лента новостей
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на торги 14:10, Политика Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы 14:08, Бизнес WP узнала о способном нарушить работу энергосистем США «русском» вирусе 14:06, Политика Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 14:06, Недвижимость Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула 14:05, Политика Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России 13:42, Политика Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья 13:41, Общество Прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в мошенничестве 13:28, Спорт Коллапс и равнодушие: эксперты назвали 4 варианта будущего для Донбасса 13:12, Политика Володин заявил о единственном кандидате в президенты России 13:12, Политика На бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве завели дело 13:03, Общество В Роспотребнадзоре заявили о лишении людей без прописки лекарств от ВИЧ 13:00, Общество В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской 12:51, Общество Медведев распорядился выделить 314 млн руб. на охрану Байкала 12:50, Общество Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе 12:41, Политика Суд Киева запретил переименовывать проспект Ватутина до рассмотрения дела 12:35, Общество Вице-президент по стратегии и маркетингу МТС перейдет в «дочку» VEON 12:27, Технологии и медиа КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта в Европе 12:26, Общество Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 12:12, Недвижимость Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня 11:57, Общество Область тишины. Тест-драйв Mazda CX-5 11:55, Авто Директор группы «Любэ» назвал причину госпитализации Расторгуева 11:54, Общество Сотовые операторы в суде потребовали отменить решение ФАС о ценах на СМС 11:53, Технологии и медиа Как покормить зверя с помощью «Тинькофф Бизнес» 11:53, РБК и Тинькофф CulinaryOn: «Мы делаем кулинарный Диснейленд» 11:52, Партнерский материал СМИ анонсировали возвращение Карпина на тренерскую работу 11:41, Спорт
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара
Политика, 14:14
0
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом изоляцию Катара арабскими странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями вокруг сложившейся ситуации, отмечается в сообщении. «К сожалению (ситуация вокруг Катара. — РБК), не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Путин и бен Сальман обменялись мнениями по ситуации в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что стороны в ходе телефонного разговора также обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-саудовских отношений в различных областях». Лидеры стран выразили «обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества».

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Бахрейн и Йемен заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром 5 июня. Позже к ним присоединились еще пять стран: Мальдивская Республика, Маврикий, Союз Коморских Островов и Мавритания. Все эти страны обвинили власти Катара в поддержке экстремистов, в том числе и организации «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена). Они также обвинили Доху в попытках вмешиваться во внутренние дела других стран.

Россия, Германия, США и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с блокадой Катара. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявлял об угрозе военного конфликта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании призывали к ослаблению блокады. Москва в свою очередь предлагала помощь Катару. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани поблагодарил Россию, однако заявил, что в настоящий момент необходимости помощи Дохе со стороны Москвы нет.

Теги: Владимир Путин , Катар , Саудовская Аравия , наследный принц
Главное
В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской Общество
Материалы по теме
МИД Великобритании призвал арабские страны ослабить блокаду Катара Политика
Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи Политика
Германия заявила об угрозе военного конфликта вокруг ситуации с Катаром Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку