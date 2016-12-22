Эрдоган назвал изоляцию Катара «противоречащей исламским ценностям»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара арабскими странами является «бесчеловечной и противоречит исламским ценностям». Об этом он сказал на встрече с депутатами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает Reuters.

Методы, которые используются в отношении Катара «неприемлемы», подчеркнул турецкий лидер. Он также выразил мнение, что разрешить эту кризисную ситуацию следует Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств. Все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран. Кроме того, они обвинили Доху в том, что она укрывает лидеров исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена), штаб-квартира которой расположена в Катаре, а также в финансировании и поддержке организаций «Аль-Каид​а» и «Исламское государство» (запрещены в России).

Власти Катара в свою очередь все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.

Свою обеспокоенность в связи с изоляцией Катара выразили Россия, США, Великобритания и Германия. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил мнение, что разногласия Дохи с ближневосточными странами могут привести к военному конфликту. Глава МИД Великобритании и госсекретарь США Рекс Тиллерсон​ в свою очередь призывали арабские страны ослабить блокаду.

Россия предлагала Катару свою помощь, однако министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани заявлял, что в настоящее время в ней нет необходимости. Вместе с тем он отмечал, что Доха ценит предложение о помощи со стороны Москвы.