Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России

Представители посольства Украины в Великобритании назвали провокацией статью британского издания Daily Mail, в которой Крым назвали регионом на юго-западе России. Об этом дипломаты написали в своем микроблоге в Twitter.

«Крым это Украина. Несмотря на провокации Mail Online (онлайн-версия газеты Daily Mail. — РБК), статья ничего не дала и не поможет Владимиру Путину в увеличении количества его поклонников», — заявили в посольстве.

В другом сообщении, которое появилось в Twitter чуть позже, украинское политическое представительство в Соединенном Королевстве напомнило, что «весь цивилизованный мир» ввел антироссийские санкции в наказание за «захват земли» Крыма, а Великобритания одной из первых осудила Россию за это.

«Мы считаем Крым Украиной, а нарушения международного права приведут к наказанию», — заявили в посольстве. Они призвали Daily Mail напомнить своим читателям о «сильной позиции» Великобритании по Крыму, а также о том, что санкции против России остаются неизменными.

Статью, о которой идет речь, Daily Mail опубликовала 12 июня. В ней шла речь о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в крымской бухте на глубине 17 м в июне. При этом в публикации говорилось, что бомбу нашли в Севастополе, городе на «юго-западе России».

Скорее всего, она была сброшена фашистскими военными при авианалетах на Севастополь в 1941 году, пишет издание. Мину отбуксировали в открытое море и подорвали.