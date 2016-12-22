Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,72 EUR Нал. 64,16 63,55 USD Бирж. 56,90 -0,13 EUR Бирж. 63,78 -0,08 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1860,79 -1,20% РТС 1030,37 -1,07% Brent 48,39 +0,25% DJIA 21235,67 -0,17% Nasdaq 6175,47 -0,52% FTSE 7512,33 +0,01%
Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России
Лента новостей
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на торги 14:10, Политика Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы 14:08, Бизнес WP узнала о способном нарушить работу энергосистем США «русском» вирусе 14:06, Политика Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 14:06, Недвижимость Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула 14:05, Политика Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России 13:42, Политика Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья 13:41, Общество Прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в мошенничестве 13:28, Спорт Коллапс и равнодушие: эксперты назвали 4 варианта будущего для Донбасса 13:12, Политика Володин заявил о единственном кандидате в президенты России 13:12, Политика На бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве завели дело 13:03, Общество В Роспотребнадзоре заявили о лишении людей без прописки лекарств от ВИЧ 13:00, Общество В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской 12:51, Общество Медведев распорядился выделить 314 млн руб. на охрану Байкала 12:50, Общество Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе 12:41, Политика Суд Киева запретил переименовывать проспект Ватутина до рассмотрения дела 12:35, Общество Вице-президент по стратегии и маркетингу МТС перейдет в «дочку» VEON 12:27, Технологии и медиа КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта в Европе 12:26, Общество Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 12:12, Недвижимость Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня 11:57, Общество Область тишины. Тест-драйв Mazda CX-5 11:55, Авто Директор группы «Любэ» назвал причину госпитализации Расторгуева 11:54, Общество Сотовые операторы в суде потребовали отменить решение ФАС о ценах на СМС 11:53, Технологии и медиа Как покормить зверя с помощью «Тинькофф Бизнес» 11:53, РБК и Тинькофф CulinaryOn: «Мы делаем кулинарный Диснейленд» 11:52, Партнерский материал СМИ анонсировали возвращение Карпина на тренерскую работу 11:41, Спорт
Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России
Политика, 13:42
0
Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России

Представители посольства Украины в Великобритании назвали провокацией статью британского издания Daily Mail, в которой Крым назвали регионом на юго-западе России. Об этом дипломаты написали в своем микроблоге в Twitter.

«Крым это Украина. Несмотря на провокации Mail Online (онлайн-версия газеты Daily Mail. — РБК), статья ничего не дала и не поможет Владимиру Путину в увеличении количества его поклонников», — заявили в посольстве.

В другом сообщении, которое появилось в Twitter чуть позже, украинское политическое представительство в Соединенном Королевстве напомнило, что «весь цивилизованный мир» ввел антироссийские санкции в наказание за «захват земли» Крыма, а Великобритания одной из первых осудила Россию за это.

«Мы считаем Крым Украиной, а нарушения международного права приведут к наказанию», — заявили в посольстве. Они призвали Daily Mail напомнить своим читателям о «сильной позиции» Великобритании по Крыму, а также о том, что санкции против России остаются неизменными.

Статью, о которой идет речь, Daily Mail опубликовала 12 июня. В ней шла речь о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в крымской бухте на глубине 17 м в июне. При этом в публикации говорилось, что бомбу нашли в Севастополе, городе на «юго-западе России».

Скорее всего, она была сброшена фашистскими военными при авианалетах на Севастополь в 1941 году, пишет издание. Мину отбуксировали в открытое море и подорвали.

Теги: Россия , Великобритания , Крым , посольство Украины
Главное
В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской Общество
Материалы по теме
Лояльный Москве союз крымских татар призвал ООН признать Крым российским Политика
Ле Пен в третий раз за полгода пообещала признать Крым российским Политика
Французский депутат призвал Запад признать Крым российским Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку