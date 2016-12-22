Медведев распорядился выделить 314 млн руб. на охрану Байкала

Правительство выделит на проект по охране озера Байкал 313,77 млн руб. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.



Как следует из документа, распоряжение было подписано в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.Деньги пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. «Это позволит сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал и улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ», — говорится в тексте распоряжения.



Реконструкция очистных сооружений предусмотрена федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства от 21 августа 2012 года № 847, входит в госпрограмму «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы).



В конце апреля власти Бурятии предложили ввести курортный или туристический сбор для тех, кто посещает Байкал. С таким предложением выступил исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов. Он пояснил, что вопрос о сборе с туристов возник из-за «нагрузки на природную территорию». «Я бы взвешенно отнесся к этому сбору, посмотрел, как его собирать, сколько стоит», — отметил он.



И.о. главы Бурятии предложил собирать деньги с помощью СМС-сообщений. «Получил ответ с кодом — у тебя есть оплата», — пояснил он. Цыденов предупредил, что если собирать сбор наличными деньгами, то они «пойдут в карман отдельных людей».



По словам Цыденова, в рамках концепции программы «Байкал — великое озеро великой страны» предусмотрена разработка технологии сбора. Если сбор будет правильно организован, то он поможет решить задачи по очистке территории, считает Цыденов.