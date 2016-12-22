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Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе
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Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе
Политика, 12:41
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Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что властям необходимо изменить формат силовой операции на востоке страны. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, формат антитеррористической операции (АТО) не позволяет эффективно защитить страну от «гибридной агрессии со стороны РФ», а действующее украинское законодательство предусматривает только один другой формат, при котором допускается использование вооруженных сил, — объявление войны, пояснил Турчинов. Из-за этого необходимо «перейти к новому формату защиты страны», заявил он.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил он.

Секретарь СНБО призвал создать постоянный оперативный штаб, который будет управлять военными, сотрудниками других силовых структур и местными администрациями. Это, по словам Турчинова, «усилит фундамент минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории».

Турчинов заявил, что властям удалось выполнить «очень много важных задач» в рамках АТО, среди которых он назвал проведение выборов и освобождение «значительной части» территорий на востоке страны. Секретарь СНБО также отметил, что «именно в рамках АТО мы остановили агрессора».

Власти Украины считают территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик временно оккупированными территориями. 14 апреля 2014 года Турчинов, тогда исполнявший обязанности президента страны, подписал указ о начале антитеррористической операции в Донбассе.

Александр Турчинов заявлял 20 апреля, что Россия готовится к «полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы». Он подчеркнул, что российские военные способны вторгнуться на территорию Украины за несколько часов.

Власти России неоднократно заявляли, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не планируют интегрировать территории ДНР и ЛНР в Россию.

Теги: Донбасс , АТО , Александр Турчинов
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