В Роспотребнадзоре заявили о лишении людей без прописки лекарств от ВИЧ

Пациенты без прописки могут остаться без лечения от ВИЧ из-за планов Минздрава лишить Роспотребнадзор лекарств от этого заболевания. Об этом РБК заявил заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

О том, что к августу ведомство лишится возможности выдавать российским гражданам лекарства для лечения СПИДа, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минздрава 13 июня. Среди пациентов Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора много иногородних. Согласно планам Минздрава, пациентов перенаправят в Московский городской центр по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД). При этом, по информации здравоохранения столицы, центр может отказать в прикреплении гражданам из регионов. Их могут отправить на лечение по месту жительства, отмечает издание.

Покровский в разговоре с РБК подчеркнул, что Минздрав отказался передавать препараты в учреждения Роспотребнадзора, несмотря на то что лекарства предназначены в том числе для учреждений ведомства. Это прописано в постановлении правительства, отметил он.

«К сожалению, с августа месяца всем нашим пациентам нужно будет искать места, где они могут получить лекарства», пока пациенты не будут зарегистрированы, они не смогут получить лекарства, пояснил он. «У нас несколько десятков людей [без прописки]. Им нужно будет обращаться туда, где они зарегистрированы. Но у нас практически все живут в разных регионах России, работая в Москве», — добавил Покровский.

Он также отметил, что Роспотребнадзору «вообще не дали лекарств, независимо от того, с пропиской человек или без прописки».

В то же время руководитель МГЦ СПИД Алексей Мазус в беседе с РБК сообщил, что «московский центр не отказывает лицам, которые стоят на учете в федеральном центре (по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора. — РБК) в прикреплении».

«Никаких сложностей нет, если есть основания для прикрепления к нашему центру, к примеру, если человек здесь работает, учится, то он встает на учет. У нас есть лекарства для всех наших больных, которых на данный момент насчитывается более 16 тыс. человек, в полном объеме и нужного качества», — пояснил Мазус.