Суд Киева запретил переименовывать проспект Ватутина до рассмотрения дела

Окружной административный суд в Киеве запретил властям города подписывать и публиковать решение Киевского городского совета по поводу переименования проспекта, который носит название в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны (ВОВ) Николая Ватутина, в проспект Романа Шухевича до рассмотрения данного вопроса в суде. Об этом заявила глава украинского Института правовой политики и соцзащиты, общественный деятель Ирина Бережная на своей странице в Facebook, прикрепив копию соответствующего постановления суда.

По ее словам, этого запрета добилась украинская общественная организация «Антифашистская правозащитная лига». Она призвала граждан страны подписать петицию «против циничного переименования», в которой, по ее словам, не хватает «всего несколько тысяч голосов».

Киевсовет проголосовал за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича 1 июня. За переименование проголосовали 69 депутатов из 120. Роман Шухевич в 1944–1950 годах являлся главнокомандующим Украинской повстанческой армии (запрещена в России). Его сын, народный депутат Юрий Шухевич, который присутствовал на заседании горсовета, поблагодарил депутатов за это решение.

Советский военачальник, генерал армии, Николай Ватутин руководил 1-м Украинским фронтом во время Киевской наступательной операции в 1943 году. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах и освобождении Киева от фашистов. Он погиб в 1944 году после обстрела его автомобиля украинскими националистами. Ватутина похоронили в Киеве в Мариинском парке.

В апреле 2015 года Рада приняла закон о декоммунизации. Он запрещает коммунистическую символику и содержит требования переименовать географические названия, которые связаны с советским партийным руководством.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) 7 октября 2015 года обнародовал перечень из 520 имен исторических деятелей, которые запрещено использовать в названиях улиц и топонимов, согласно закону о декоммунизации. Туда вошли: Леонид Брежнев, Семен Буденный, Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Георгий Жуков, Надежда Крупская, Владимир Ленин, Роза Люксембург, Серго Орджоникидзе, Василий Чапаев и другие.