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Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня
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Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня
Общество, 11:57
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Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня

Актер Александр Паль рассказал РБК подробности о его задержании во время протестной акции оппозиции 12 июня. По его словам, он не принимал участие в митинге, а просто шел домой.

«Я не принимал участие в митинге и тем более ничего не кричал. Я живу на Большой Никитской улице, шел домой. Тверская была перекрыта, меня заинтересовало то, что происходит. Я просто подошел к людям, принимающим участие в акции, и в течение пяти минут был задержан полицией. Меня доставили в ОВД, составили протокол. Дата суда пока не назначена», — рассказал Паль.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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В отношении Паля протокол был составлен по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), рассказал он РБК. Актер также пояснил, что он не поддерживает Навального, а «поддерживает людей, которые высказываются против нашей власти».

О том, что Паля задержали во время акции оппозиции, стало известно вчера из Facebook актера. Из ОВД его отпустили ближе к полуночи — об этом актер также сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

​Александр Паль сыграл в таких фильмах, как «Горько!», «Горько! 2», «Тряпичный союз», «Хороший мальчик».

Теги: Москва , Александр Паль , митинг 12 июня
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