«Ямал СПГ» привлек кредиты на €425 млн в Швеции и Германии

Проект «Ямал СПГ» подписал соглашения с Raiffeisenbank, Intesa Sanpaolo и другими о предоставлении кредита в €425 млн на 14 лет по ставкам в диапазоне от EURIBOR 6M +1,75% до EURIBOR 6M +2,3% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.



По этой информации, кредиты были одобрены под страховое покрытие шведского экспортно-кредитного агентства EKN и немецкого экспортно-кредитного агентства Euler Hermes. Новые кредиторы присоединяются к условиям ранее привлеченного проектного финансирования без увеличения его общей суммы, сообщила компания.



«Подписание новых кредитных соглашений с европейскими банками позволит оптимизировать кредитный портфель «Ямал СПГ». Мы уже привлекли достаточный объем средств, и дальнейшее снижение средней стоимости заимствований позволит повысить экономическую эффективность проекта для наших акционеров», — заявил генеральный директор «Ямал СПГ» Евгений Кот.

До этого стало известно, что проект «Ямал СПГ» откажется от части финансирования, предоставляемого китайскими партнерами, благодаря появлению новых европейских партнеров, об этом сообщал предправления НОВАТЭК Леонид Михельсон.



По его словам, на 5 июня весь объем финансирования проекта уже был закрыт, при этом компании удалось привлечь внешнее финансирование в $19 млрд. «Наряду с российскими и китайскими банками к проектному финансированию также присоединились японский банк JBIC, европейский — Intesa, французский Coface и итальянский SACE. Немецкий Hermes и шведское агентство EKN выразили желание присоединиться к финансированию», — заявлял Михельсон. Он отмечал, что финансирование китайскими партнерами «Ямал СПГ» использует в меньшем объеме, чем предполагалось.



До этого в СМИ появилась информация о том, что НОВАТЭК привлечет к проекту «Ямал СПГ» более €200 млн от финансовых организаций Германии и Швеции.



«Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. НОВАТЭК планирует запустить первое предприятие проекта к концу 2017 года. Его мощность должна составить 16,5 млн т в год.