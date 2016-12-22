После нападения на полицейского на акции в Петербурге 12 июня завели дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как участник несогласованной акции 12 июня ударил полицейского кулаком по лицу. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по городу.

Дело завели по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в ходе протестной акции на Марсовом поле «неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского». В настоящий момент следователи устанавливают личность нападавшего, отмечается в сообщении.

По информации «Фонтанки», Следственный комитет завел дело после того, как изучил видео, на котором неизвестный мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком в спину.

Инцидент произошел у памятника Жертвам революции, уточняет издание. Пострадавший боец ОМОНа, по информации «Фонтанки», попытался догнать мужчину, однако споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу. Как отмечает издание, по предварительным данным, у бойца ОМОНа оказался выбит зуб.

Протестные акции против коррупции в Санкт-Петербурге, Москве и в других российских городах состоялись накануне, 12 июня. По данным «ОВД-Инфо» на 03:00 мск в отделениях полиции в Санкт-Петербурге находились 245 человек.

Руководитель предвыборного штаба главы ФБК Алексея Навального Леонид Волков в разговоре с РБК рассказал, что на митингах в Москве и Санкт-Петербурге собрались от 5 тыс. до 10 тыс. человек. По информации МВД, в этих городах в общей сложности полиция задержала и доставила в отделения около 650 человек. По данным «ОВД-Инфо», только в Москве задержали 866 человек.