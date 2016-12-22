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Сенат США согласовал ужесточение санкций против России
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Сенат США согласовал ужесточение санкций против России
Политика, 11:12
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Сенат США согласовал ужесточение санкций против России

Сенат конгресса США согласовал ужесточение санкции в отношении России, передает Reuters.

По информации агентства, сенаторы также намерены принять положение, согласно которому Белый дом не сможет корректировать санкции, приостанавливать или снимать их без одобрения конгресса.

Соответствующее соглашение будет оформлено в качестве поправки к законопроекту о новых санкциях против Ирана. Санкции направлены на то, чтобы «наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку правительства Сирии в этой стране в период шестилетней гражданской войны», поясняет Reuters.

Кроме того, санкции коснутся россиян, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека, пишет агентство.

Законопроект, как отмечает Reuters, может быть принят уже на этой неделе, его поддержали и республиканцы, и демократы. Новые санкции планируется распространить на горнодобывающую, металлургическую промышленность в России, судоходство и российские железные дороги.

Эти дополнительные санкции нужны для того, чтобы Россия и все другие страны, которые могли вмешаться в президентские выборы в США, понимали, что «понесут за это наказание», приводит Reuters слова лидера демократов Чака Шумера.

О том, что Сенат конгресса США намерен рассмотреть законопроект, «который накажет Россию за вмешательство в выборы» заявила сенатор-республиканец Линдси Грэм 12 июня.

Она уточняла, что в законопроекте планируется ужесточение санкций. Грэм также заявила, что Москва поставляла оружие запрещенной в России организации «Талибан» и обвинила Россию в «сговоре» с президентом Сирии Башаром Асадом с целью сохранить в стране химическое оружие.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что демократы и республиканцы почти достигли соглашения по усиленным санкциям в отношении России.

Теги: Россия , США , Санкции
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