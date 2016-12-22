Сотовые операторы в суде потребовали отменить решение ФАС о ценах на СМС

Сотовые операторы «Т2 Мобайл» (Tele2, «дочка» «Т2 РТК Холдинга») и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с требованием отменить решение этого ведомства уменьшать скидки на СМС-рассылки, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы столичного Арбитражного суда.

Рассмотрение исков назначили на июль. Третьими лицами в этих разбирательствах выступают сотовые операторы МТС и «МегаФон».

ФАС 4 июня признала тарифы на услугу СМС-рассылки «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» нарушающими закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ведомство обязало эти компании изменить тарифы на СМС-информирование, что фактически означает уменьшение на него скидок. Кроме того, что операторы должны будет пересмотреть тарифную политику на СМС-рассылки, им также нужно заплатить штраф, размер которого представитель ФАС не назвал, уточнив, что он будет «фиксированным».

Согласно закону «О защите конкуренции», запрещены действия или бездействие доминирующей на рынке компании, результатом которых может стать ограничение, устранение конкуренции, ущемление интересов других лиц в сфере бизнеса или неопределенного круга потребителей. По данным аналитической компании AC&M, данные сотовые операторы вкупе занимали 99% рынка мобильной связи по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В 2014 году «МегаФон» и МТС, а в 2015 году — «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» поменяли тарифы на СМС-рассылку, что сделало невозможным объединение заказчиков таких рассылок (и привело к росту стоимости этих услуг), которые с их помощью сообщают своим клиентам важную информацию.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которая использует СМС-рассылки, жаловалась ФАС на новые расценки. Ведомство сделало вывод, что тарифы для заказчиков на рассылку СМС на сеть «МегаФона» увеличились на 116%, МТС — на 176%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайл» — на 33%. Однако сотовые компании считают, что СМС не единственный способ ​информирования, есть электронная почта, мессенджеры и «другие сервисы». Об этом заявлял РБК представитель «МегаФона».

Заказчики рассылок и СМС-агрегаторы ждут, что выполнение решения ФАС приведет к улучшению ситуации на рынке, после чего ценовая политика операторов изменится, пишет газета со ссылкой на гендиректора СМС-агрегатора i-Digital Антона Баранова. Рассылки крайне важны для операторов, так как на них растет спрос из-за того, что малый и средний бизнес чаще их использует для взаимодействия с клиентами, заявил «Ведомостям» аналитик консалтингового агентства iKS-Consulting Максим Савватин. Однако, по его словам, доходы от межабонентских СМС падают из-за того, что общение переходит в мессенджеры и соцсети.

Представитель «МегаФона» заявил «Ведомостям», что компания пока не решила, будет ли обжаловать предписание ФАС. Представитель МТС Дмитрий Солодовников также сообщил, что компания «обдумывает дальнейшие действия». Представители Tele2 и «ВымпелКома» не стали комментировать газете сложившуюся ситуацию.