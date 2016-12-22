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СМИ узнали о предложении компенсировать дивиденды «Газпрома» ростом НДПИ
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СМИ узнали о предложении компенсировать дивиденды «Газпрома» ростом НДПИ
Бизнес, 10:39
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СМИ узнали о предложении компенсировать дивиденды «Газпрома» ростом НДПИ
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин предложил частично компенсировать недополученные дивиденды «Газпрома» за счет повышения для монополии налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, для этого Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж «Газпрома» по НДПИ на газ в четвертом квартале этого года. Это планируется сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для монополии с 1,7969 до 2,2738 в октябре-декабре этого года. Издание напоминает, что ставка НДПИ для «Газпрома» более высокая, чем для независимых производителей.

По словам источников издания, такая мера поможет увеличить доходы бюджета примерно на 30 млрд руб., что объясняется тем, что «Газпром» одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, нежели планировалось ранее. Представители Минфина и «Газпрома» от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 8,04 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 190,327 млрд руб., что равняется 20% прибыли «Газпрома» по международным стандартам бухгалтерской отчетности (МСФО).

До этого президент Владимир Путин, выступая 15 мая на пресс-конференции в Пекине, заявил об отсутствии у «Газпрома» реального денежного потока и «бумажной прибыли». «По МСФО у такой компании, как «Газпром», большая прибыль. Но она бумажная, она на бумаге. Реального денежного потока нет, поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», — сказал Путин, отвечая на вопрос об окончательном решении по дивидендам компании.

В конце апреля «Газпром» сообщил, что чистая прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, в 2016 году составила 951,637 млрд руб., что примерно на 164,5 млрд руб., или 21%, превышает показатель предыдущего года.

Теги: Минфин , «Газпром» , дивиденды , НДПИ
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