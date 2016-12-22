Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,72 EUR Нал. 64,19 63,55 USD Бирж. 56,91 -0,12 EUR Бирж. 63,85 -0,01 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1862,95 -1,08% РТС 1031,36 -0,97% Brent 48,53 +0,54% DJIA 21235,67 -0,17% Nasdaq 6175,47 -0,52% FTSE 7531,83 +0,27%
Япония пожаловалась на незаконные исследования российского судна
Лента новостей
Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России 11:06, Политика «Краснодар» подписал контракт с бывшим игроком сборной России 11:05, Спорт Вкалывать будут роботы 11:05, Партнерский материал «Интерфакс» узнал о состоянии госпитализированного лидера группы «Любэ» 10:57, Общество На станции городской электрички в Мюнхене открыли стрельбу 10:55, Общество СМИ узнали о предложении компенсировать дивиденды «Газпрома» ростом НДПИ 10:39, Бизнес Япония пожаловалась на незаконные исследования российского судна 10:36, Политика Следователи обнаружили арсенал оружия в сарае стрелка в Кратово 10:10, Общество «ОВД-Инфо» сообщила о 866 задержанных в День России в Москве 09:48, Общество  В Росгвардии назвали число предотвращенных в 2016 году преступлений 09:37, Общество Hyundai представил новый кроссовер Kona 09:30, Авто СК возбудил дело из-за распыления газа на акции 12 июня в Москве 09:29, Политика  Глава Пентагона заявил о «шоке» из-за уровня боеготовности военных США 09:15, Политика Израильские спецслужбы узнали о разработке ИГ встроенных в ноутбуки бомб 09:07, Общество Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер 08:58, Политика Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина 08:48, Политика  СМИ узнали об участившихся предложениях по продаже коллекторского бизнеса 08:09, Бизнес Директор телеканала «Культура» прокомментировал массовые увольнения 07:57, Общество В одном из университетов Сеула произошел взрыв 07:14, Общество СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов 06:53, Общество «Коммерсантъ» узнал детали расследования причин обрушения казармы в Омске 06:52, Общество Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне 06:20, Политика Путин пообещал на пенсии раскрыть детали политики США против России 06:00, Политика Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США 05:35, Политика Путин рассказал о непростом решении «взять ответственность за Россию» 05:17, Политика  Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 14 человек 04:43, Общество СМИ узнали о планах Минздрава лишить Роспотребнадзор лекарств от ВИЧ 04:23, Общество Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье 04:19, Политика 
Япония пожаловалась на незаконные исследования российского судна
Политика, 10:36
0
Япония пожаловалась на незаконные исследования российского судна

Министерство иностранных дел (МИД) Японии направило российской стороне представление из-за того, что в июне научное судно из России незаконно занималось исследованием в исключительной экономической зоне Японии в районе острова Хоккайдо. Об этом пишет японское издание Yomiuri.

Японское внешнеполитическое ведомство передало российскому посольству в Японии, что не признает проведение Россией этих исследований или взятие анализа без предварительного согласия или разрешения Японии. Аналогичное представление направили российскому судну, проводившему исследование.

По информации издания, 5 июня японская береговая охрана выявила российское судно водоизмещением 2800 т менее чем в 50 км от мыса Соя, который находится на севере Хоккайдо. Служба безопасности на море призывала судно покинуть акваторию, назвав проведение таких исследований без разрешения страны неприемлемым. Газета, ссылаясь на береговую охрану, пишет, что судно погрузило в воду исследовательское оборудование, а через час покинуло ИЭЗ Японии.

О том, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) срочно поменяет ​границы Центрально-Татарского участка «Роснефти» в Японском море из-за его частичного нахождения в исключительной экономической зоне Японии, писал 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту соответствующего распоряжения правительства.

Решение, по данным агентства, согласовали с ФСБ, Минобороны, Росрыболовством и другими заинтересованными в этом ведомствами. В конце прошлого года «Роснефть» подписала соглашение, в котором оговаривались основные условия сотрудничества на Центрально-Татарском участке с консорциумом ряда японских компаний. Однако при оформлении лицензии на право пользования участком допустили ошибку, которая позволила неправильно определить координаты объекта, из-за чего южная часть участка «зашла» на территорию исключительной экономической зоны Японии.

Теги: судно , Токио , МИД Японии , незаконное исследование , Фумио Кисида
Главное
СК возбудил дело из-за распыления газа на акции 12 июня в Москве Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о выдаче «Роснефти» по ошибке части экономической зоны Японии Политика
Две авианосные группы США покинули Японское море Политика
Россия и Япония начали совместные морские учения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку