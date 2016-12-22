Япония пожаловалась на незаконные исследования российского судна

Министерство иностранных дел (МИД) Японии направило российской стороне представление из-за того, что в июне научное судно из России незаконно занималось исследованием в исключительной экономической зоне Японии в районе острова Хоккайдо. Об этом пишет японское издание Yomiuri.

Японское внешнеполитическое ведомство передало российскому посольству в Японии, что не признает проведение Россией этих исследований или взятие анализа без предварительного согласия или разрешения Японии. Аналогичное представление направили российскому судну, проводившему исследование.

По информации издания, 5 июня японская береговая охрана выявила российское судно водоизмещением 2800 т менее чем в 50 км от мыса Соя, который находится на севере Хоккайдо. Служба безопасности на море призывала судно покинуть акваторию, назвав проведение таких исследований без разрешения страны неприемлемым. Газета, ссылаясь на береговую охрану, пишет, что судно погрузило в воду исследовательское оборудование, а через час покинуло ИЭЗ Японии.

О том, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) срочно поменяет ​границы Центрально-Татарского участка «Роснефти» в Японском море из-за его частичного нахождения в исключительной экономической зоне Японии, писал 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту соответствующего распоряжения правительства.

Решение, по данным агентства, согласовали с ФСБ, Минобороны, Росрыболовством и другими заинтересованными в этом ведомствами. В конце прошлого года «Роснефть» подписала соглашение, в котором оговаривались основные условия сотрудничества на Центрально-Татарском участке с консорциумом ряда японских компаний. Однако при оформлении лицензии на право пользования участком допустили ошибку, которая позволила неправильно определить координаты объекта, из-за чего южная часть участка «зашла» на территорию исключительной экономической зоны Японии.