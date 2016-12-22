СМИ узнали об участившихся предложениях по продаже коллекторского бизнеса

Все больше региональных коллекторов предлагают ведущим коллекторским компаниям купить их бизнес. ​Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Active Business Collection Дмитрия Теплицкого.

По данным газеты, такой рост происходит в связи с необходимостью компаниям сдать регулятору — Федеральной службе судебных приставов (ФССП) — отчетность за первые полгода работы до 15 июля. По словам собеседников издания, некоторым компаниям удалось привести свои показатели в соответствие с требованиями закона, однако из-за низкой прибыльности «они осознали», что не подходят по требованию к капиталу и, вероятно, будут исключены из реестра.

Таким образом, игроки «пытаются избавиться от оставшихся активов как можно выгоднее», приводит газета слова участников рынка.

По мнению экспертов, лидеров отрасли предложение небольших коллекторов не заинтересует. Отсутствие интереса со стороны крупных компаний может привести к уходу большинства небольших агентств из бизнеса, отмечают они.

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