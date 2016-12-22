Путин заявил о невмешательстве России в дела других стран

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не вмешивается» во внутриполитиечские дела других стран. Об этом президент рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма «Интервью с Путиным», отрывок которого был опубликован на телеканале ShowTime.
«Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», — пояснил Путин.
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Премьера документального фильма Стоуна про российского президента «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) запланирована на 12 июня на канале Showtime. Всего будет четыре части, «Первый канал» покажет серии с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте фильм будет называться «Путин».