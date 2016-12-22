WSJ узнала о вероятной прослушке разговоров Трампа в Белом доме

У Секретной службы США нет аудиозаписей или стенограмм разговоров президента Дональда Трампа, записанных в Белом доме, однако ведомство не исключает ведение подобных записей другой организацией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вопрос о возможнных записях бесед Трампа появился после того, как президент опубликовал «провокационный твит» про бывшего директора ФБР Джеймса Коми. «Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!» — писал президент.

Администрация президента, как отмечает издание, отказалась отвечать на вопросы The Wall Street Journal о том, есть ли какие-либо записи. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что он «не в курсе», а его заместитель Сара Хакаби Сандерс «пошутила, что не собирается заглядывать под каждый диван» для проверки на наличие прослушки.

Ранее после заявления главы государства о бывшем директоре ФБР организация Wikileaks объявила награду в $100 тыс. за записи разговоров Трампа и Коми.