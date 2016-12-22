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Британский премьер получила от консерваторов пятилетний мандат
Политика, 01:38
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Британский премьер получила от консерваторов пятилетний мандат

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила «уверенную поддержку» от парламентариев-консерваторов на работу главой правительства и лидером партии после неудачи на прошедших выборах. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер.

«Я восхищаюсь, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию», — заявил Уокер. Он уточнил, что партия ожидает пять лет работы правительства консерваторов.

Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах

9 июня стали известны неполные результаты выборов в палату общин, согласно которым Консервативная партия Терезы Мэй лишилась большинства в парламенте. В прошлом созыве у консерваторов было 330 голосов, а в 2017 ожидалось, что партия получит меньше 320. В результате лидер лейбористов Джереми Корбин на фоне итогов выборов призвал премьера уйти в отставку, аналитики Citi Group также предположили, что Мэй покинет свой пост.

На следующий день были опубликованы итоговые результаты: партия Терезы Мэй получила 318 мест в нижней палате парламента. Позднее советники и соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл ушли в отставку, разочаровавшись в итогах выборов.​ Кроме того, издание Mail on Sunday со ссылкой на источники сообщало о том, что глава британского МИД Борис Джонсон планирует занять пост премьер-министра вместо Мэй, однако сам Джонсон назвал такие сообщения «чушью».

Теги: мандат , Brexit , Великобратания , Тереза Мэй , консерваторы
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