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В СПЧ назвали корректной работу полиции на антикоррупционном митинге
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В СПЧ назвали корректной работу полиции на антикоррупционном митинге
Общество, 00:45
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В СПЧ назвали корректной работу полиции на антикоррупционном митинге

В Совете по правам человека (СПЧ) заявили о корректном поведении сотрудников полиции и Росгвардии во время антикоррупционной акции в Москве. Об этом сообщила ​ответственный секретарь СПЧ при президенте Яна Лантратова, которая 12 июня выступала одним из наблюдателей.

«На проспекте Сахарова народу было немного, не более двух тысяч, все спокойно подходили через рамки, несли плакаты с лозунгами против закона о реновации <...> Сотрудники полиции и Росгвардии вели себя корректно», — сказала Лантратова. Она подчеркнула, что ситуация на Тверской была «совершенно иная»: там, по ее словам, митингующие выбрали «провокационный путь» и «создали давку».

Секретарь отметила, что на акции было много детей в возрасте 12-16 лет, «откровенно провоцировавших сотрудников ОМОНа» и «устраивавших потасовки». Однако член СПЧ Леонид Никитинский сообщил, что митинг на Тверской улице проходил «спокойно». «Агрессии не было ни с той, ни с другой стороны. По-моему, они вычистили квадрат, и все», — пояснил Никитинский.

​Член Совета Андрей Бабушкин при этом заявил, что сотрудники ОМОНа действовали «необоснованно жестко», а также сообщил о нарушениях со стороны сотрудников Росгвардии: «в очередной раз сотрудники Росгвардии оказались без нагрудных знаков, в связи с чем их оказалось невозможно идентифицировать». При этом, по его словам, полиция «в основном нарушений не допускала».

Бабушкин отметил, что столкновения участников акции на Тверской произошли по вине граждан, «которые пошли не туда, куда планировали».

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Антикоррупционный митинг на Тверской улице в Москве прошел 12 июня. По оценкам властей, на акцию пришли 5 тыс. человек, по данным «ОВД-Инфо», полиция задержала порядка 750 человек. В то же время в МВД сообщили о задержании 650 участников акции в Москве и Санкт-Петербурге.​

Теги: СПЧ , Алексей Навальный , Антикоррупционный митинг , акция 12 июня
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