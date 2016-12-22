МИД Великобритании призвал арабские страны ослабить блокаду Катара

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на этой неделе должен встретится со своими коллегами из стран Персидского залива. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, он призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады ближневосточного государства.

Джонсон 12 июня провел встречу со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Встречи с главами МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ у главы британской дипломатии запланированы на этой неделе. В сообщении британского МИДа подчеркивается, что Джонсон поддерживает с ними контакт в связи с нарастанием напряженности в регионе.

«Во всех встречах министр иностранных дел призовет своих коллег принять незамедлительные меры по деэскалации нынешней напряженности и к поиску быстрого решения путем посредничества», — отмечается в сообщении. Джонсон также планирует выразить обеспокоенность в связи с тем, как блокада Катара отражается на жизни простых граждан страны.

Вместе с тем на встрече с главой МИД Катара Джонсон призвал Доху «серьезно отнестись к озабоченности своих соседей». «Катар — партнер Великобритании в борьбе с терроризмом, но он должен принять срочные меры в связи с обвинениями в финансировании экстремистских групп», — заявил Джонсон.

Также глава британского МИДа призвал страны Персидского залива «ослабить блокаду Катара» и принять меры для снижения напряженности.

Ранее, 10 июня, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предупредил об угрозе военного конфликта в связи с разногласиями вокруг Катара. Свою озабоченность ситуацией также выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, также призвавший к ослаблению блокады.

На прошлой неделе десять стран, среди которых Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в финансировании экстремистов и дестабилизации ситуации в регионе.