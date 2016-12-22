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Глава Южной Кореи предложил провести ЧМ-2030 по футболу вместе с КНДР
Политика, 19:42
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Глава Южной Кореи предложил провести ЧМ-2030 по футболу вместе с КНДР

Южнокорейский президент Чжэ Ин Мун на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира одновременно на территории Южной Кореи и КНДР. Об этом говорится в сообщении ФИФА.

В разговоре с Инфантино глава Южной Кореи предложил обсудить «возможность двух Корей — КНДР и Южной Кореи — наряду с другими соседними странами совместно провести соревнования», говоритcя в сообщении. В ответ Инфантино отметил, что приветствует любую помощь, которую спорт может оказать нормализации отношений Сеула и Пхеньяна.

Как сообщает агентство «Ренхап», перед встречей с Чжэ Ин Муном Инфантино обсудил перспективы проведения чемпионата 2030 года с главой футбольной ассоциации Южной Кореи Чонг Монг Гю. Они обсудили возможность проведения чемпионата сразу в четырех странах — вместе с Южной Кореей и КНДР принять матчи могут Япония и Китай.

В настоящее время место проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году не определено. Традиционно хозяев турнира определяют за шесть лет до его старта. В 2002 году Южная Корея уже принимала мировое футбольное первенство совместно с Японией. Это был первый случай, когда чемпионат одновременно проводился в двух странах.

В 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России.

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