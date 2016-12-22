Землетрясение магнитудой 6,3 разрушило здания на греческом острове Лесбос

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3. Толчки затронули западное побережье Турции и греческий остров Лесбос, где пострадали около десяти человек, сообщает Reuters.

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 84 км к северо-западу от турецкого города Измир. В наибольшей степени от толчков пострадало греческое поселение Вриса на юге греческого острова Лесбос. Часть зданий в поселении обрушилась. По данным спасателей, под обломками одного из зданий может оставаться женщина.

По данным Reuters, толчки ощущались в столице Греции Афинах, которые расположены в 367 км от острова. Как сообщает агентство Anadolu, толчки также ощутили жители Стамбула.

В октябре 2011 года в Турции, в провинции Ван, произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его жертвами стали более 600 человек, более 4 тыс. пострадали. После землетрясения помощь Турции оказало международное сообщество.