Владимир Путин показал свой кабинет школьникам

В Кремле прошла торжественная церемония вручения паспортов детям, проявившим себя в соревнованиях, учебе или экстренных ситуациях. После нее Владимир Путин показал школьникам свой кабинет, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Президент вручил паспорта школьникам, победившим во всероссийском конкурсе «Мы — граждане России!», «победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учебы, детям, совершившим героический поступок», говорится в сообщении Кремля. После вручения паспортов президент обратился к детям с речью, поздравив их с получением документа.

После этого один из школьников попросил Путина показать свой рабочий кабинет. «Если честно, у меня есть мечта — побывать в президентском кабинете. Это лучше, я думаю, любой экскурсии. Я сделаю всё, чтобы там побывать», — сказал он.

В ответ Путин после завершения церемонии предложил школьникам посмотреть на рабочее место главы государства. «Один из наших гостей высказал пожелание посмотреть президентский кабинет. С удовольствием вас всех приглашаю. Давайте мы это сделаем, верну вас вашим родителям буквально через две-три минуты», — сказал он.

Ранее 12 июня в Кремле прошла церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню России. После нее глава государства обратился с присутствующим с речью, в которой призвал «укрепить суверенитет» страны и не допустить девальвации «гражданского патриотизма».

Национальный праздник в России 12 июня отмечается с 1992 года, в память о том, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. С 2002 года он официально носит название День России.