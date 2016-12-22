МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром и граде в Москве

В ближайшее время в Москве ожидается сильный шквалистый ветер, гроза и град. Об этом жителей столицы в своем сообщении предупреждает московское управление МЧС.
Погода в Москве может испортится вечером 12 июня. «В ближайшие один-два часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве (включая Троицкий административный округ) и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13–18 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
На Москву и Подмосковье 29 мая обрушился сильнейший за последние годы ураган. Его жертвами стали 17 человек. По числу погибших ураган стал самым разрушительным за последние сто лет.
Местами порывы ветра достигали 25 м/с. Из-за повреждения линий электропередачи без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек.