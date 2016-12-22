Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций

Глава МИД Сергей Лавров отказался комментировать возможность введения новых санкций со стороны США против России. Министр отметил, что он не «медицинский эксперт», передает «РИА Новости».

Глава внешнеполитического ведомства отказался ответить на просьбу журналистов прокомментировать голосование по новым санкция в сенате США. «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», — ответил он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее, 12 июня, заявил, что на следующей неделе американский сенат рассмотрит законопроект, «который накажет Россию за вмешательство в наши выборы». В законопроекте, заявил политик, планируется ужесточение санкций против России. Помимо вмешательства в американские выборы сенатор также обвинил Москву в поставках оружия движению «Талибан» (запрещенная в России организация) и в «сговоре» с Башаром Асадом с целью сохранить химическое оружие в Сирии.

Кроме того, газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что сенаторы из Демократической и Республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. При этом демократы настаивают на необходимости законодательно заблокировать для Белого дома возможность смягчить ограничения, введенные против Москвы.