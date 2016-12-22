Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,35 56,98 EUR Нал. 64,36 63,85 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,96 +1,37% DJIA 21216,50 -0,26% Nasdaq 6125,49 -1,33% FTSE 7519,84 -0,10%
Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций
Лента новостей
МЧС опубликовало видео с места аварии с автобусом под Ялтой 16:48, Общество  Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США 16:43, Технологии и медиа СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве 16:17, Общество Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек 16:07, Общество Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций 15:56, Политика Путин призвал не допустить забвения «гражданского патриотизма» 15:39, Политика «Милан» купит нападающего сборной Португалии за €38 млн 15:38, Спорт Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты 15:36, Политика Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция 15:05, Политика В Петербурге на антикоррупционной акции задержали более 100 человек 14:47, Общество Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний 14:18, Политика Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея 14:06, Фотогалерея  На Тверской начались задержания 13:43, Политика Навального задержали в подъезде его дома в Москве 13:28, Политика В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция 13:12, Политика Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской 12:34, Политика Кремль назвал ситуацию с митингом в Москве «вопросом мэрии» 12:25, Политика В Томской области перевернулся пассажирский автобус 12:12, Общество Мария Шарапова поднялась на три позиции в рейтинге WTA 12:04, Спорт Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина 11:26, Политика Украинский МИД назвал альтернативу визам для россиян 11:13, Политика В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье 11:04, Общество Московская полиция официально предупредила участников акции Навального 10:43, Политика Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета 10:36, Общество Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй 10:25, Политика В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом 10:03, Общество Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 10:01, Спорт В Киеве заявили о почти двух тысячах воспользовавшихся безвизом украинцев 09:59, Политика
Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций
Политика, 15:56
0
Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций

Глава МИД Сергей Лавров отказался комментировать возможность введения новых санкций со стороны США против России. Министр отметил, что он не «медицинский эксперт», передает «РИА Новости».

Глава внешнеполитического ведомства отказался ответить на просьбу журналистов прокомментировать голосование по новым санкция в сенате США. «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», — ответил он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее, 12 июня, заявил, что на следующей неделе американский сенат рассмотрит законопроект, «который накажет Россию за вмешательство в наши выборы». В законопроекте, заявил политик, планируется ужесточение санкций против России. Помимо вмешательства в американские выборы сенатор также обвинил Москву в поставках оружия движению «Талибан» (запрещенная в России организация) и в «сговоре» с Башаром Асадом с целью сохранить химическое оружие в Сирии.

Кроме того, газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что сенаторы из Демократической и Республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. При этом демократы настаивают на необходимости законодательно заблокировать для Белого дома возможность смягчить ограничения, введенные против Москвы.

Теги: санкции , США , Сергей Лавров
Главное
Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний Политика
Материалы по теме
Сенатор США анонсировал закон об ужесточении санкций против России Политика
СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России Политика
Белый дом заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку