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Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты
Политика, 15:36
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Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды на территории республики георгиевской ленты, соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации украинского лидера.

Изменения, согласно новой норме, будут внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или же ее изображения влекут за собой наложение штрафа «от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения».

Такие же действия, совершенные в течение года повторно, или же распространение георгиевской ленты влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Теги: Украина , Петр Порошенко , закон , георгиевская лента
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