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В Петербурге на антикоррупционной акции задержали более 100 человек
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В Петербурге на антикоррупционной акции задержали более 100 человек
Общество, 14:47
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В Петербурге на антикоррупционной акции задержали более 100 человек
В Санкт-Петербурге на акции против коррупции полиция задержала более 100 человек. Ранее стало известно о том, что сотрудники центра «Э» пришли домой к трем организаторам этого митинга
Антикоррупционная акция в Санкт-Петербурге (Фото: страница ОВД-Инфо‏ в twitter)

В Санкт-Петербурге на антикоррупционной акции сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 137 человек. Об этом РБК рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

«По состоянию на 14:35 мск в Санкт-Петербурге задержали как минимум​ 137 человек», — заявила она, отметив, что все задержанные самостоятельно сообщили изданию о том, что они будут доставлены в отделения полиции.​

При этом, как пишет издание «Бумага», количество задержанных на Марсовом поле уже достигло 150 человек. Среди них, по информации «Бумаги», — депутат местного заксобрания Максим Резник и фотограф Давид Френкель.

Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Эту информацию РБК подтвердил координатор петербургского отделения движения «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его оценкам, на акции в городе задержали, по меньшей мере, 120 человек. Всего же, как уточнил собеседник РБК, на митинг вышли порядка 9 тыс. человек.

При этом в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу РБК не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с задержаниями на Марсовом поле. «[Информацию] получите позже», — пояснил в беседе с РБК начальник управления информации и общественных связей ведомства Вячеслав Степченко.

Участники акции, как передает «Бумага», в настоящий момент скандируют лозунги: «Россия будет свободной» и «Позор». В толпе также подбрасывают в воздух принесенную активистами огромную резиновую утку. У места проведения митинга дежурит ОМОН.

Ранее, 12 июня, стало известно о том, что сотрудники полиции и «центра Э» пришли в Петербурге к Пивоварову, главе городского штаба Навального Полине Костылевой, ​а также координатору «Весны» Николаю Артеменко. От всех них «люди в штатском» требовали «объяснений», не уточняя при этом какого именно вопроса они должны касаться. Показать документы, как сообщал позже Пивоваров, эти люди также отказались.

Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция
Политика

В понедельник, 12 июня, антикоррупционные акции были запланированы в более чем 210 российских городах. Мероприятие также должно было состояться в столице. Власти города прежде санкционировали его проведение на проспекте Сахарова, однако за день до мероприятия акцию там отменил сам Навальный. По словам оппозиционера, такое решение он принял в связи с тем, что власти города «запрещают любым подрядчикам ставить [сторонникам Навального на месте проведения акции] сцену и звук».

Мероприятие он призвал «мирно» провести на Тверской. В прокуратуре столицы эти заявления, в свою очередь, назвали «провокациями», пояснив, что акция ФБК на Тверской является «незаконной».

Авторы: Евгения Маляренко, Илья Немченко
Теги: Санкт-Петербург , митинг , задержания
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