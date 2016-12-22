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В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция
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В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция
Политика, 13:12
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В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция

Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к трем организаторам антикоррупционного митинга на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом глава петербургского штаба основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Полина Костылева, председатель регионального отделения движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и координатор «Весны» Николай Артеменко сообщили на своих страницах в Facebook.

Ко всем ним, по их словам, пришли сотрудники полиции и центра «Э». «Дверь я не открываю, общаемся так», — пояснил, в свою очередь, Пивоваров, отметив, что находящиеся у его квартиры работники правопорядка заявляют, что у них есть «материал», согласно которому активист «планирует массовые беспорядки». «Говорят, <...> что надо проехать с ними», — уточнил Пивоваров.

«Это, говорю, приглашение или повестка? Отвечают — приглашение. Ок, тогда отказываюсь», — рассказал председатель петербургского отделения «Открытой России».

Позже изданию «Медиазона» Пивоваров сообщил, что он, несмотря на присутствие возле его квартиры «людей в штатском», смог выйти из дома и уехать. Пришедшие к его дверям люди, по словам собеседника издания, ​при этом отказались представляться и предъявлять документы.

В этом время сотрудники центра «Э» также пришли к Полине Костылевой. «Ко мне стучат в дверь. <...> Это полиция. Хотят получить с меня объяснения. Жду адвоката», — написала глава петербургского штаба Навального, отметив, что работники правоохранительных органов также «говорят, что хотят доставить» ее в отдел полиции. «На мне нет административных дел. По какому вопросу объяснения, не говорят», — заметила Костылева. «Пусть пилят болгаркой, и я никуда не выйду», — заключила она.

Спустя час глава петербургского штаба Навального пояснила, что «эшники» рассказали ей о том, что на нее «поступила заявка по 02». «По ней с меня нужно взять объяснения. И для этого нужно дежурить под моей дверью и срочняком везти в отдел», — сообщила Костылева.

«В общем, ко мне домой приехала полиция и центр «Э», — написал на своей странице, в свою очередь, координатор «Весны» Николай Артеменко. «Всего семь человек», — заметил он, добавив, что работники правопорядка «оцепили двор по периметру» и «стоят под дверью». «Какой же я опасный, оказывается», — заметил активист.

Антикоррупционные митинги 12 июня запланированы в более чем 210 городах России. Мероприятие в том числе должно состояться в Москве. Ранее митинг в столице должен был пройти на проспекте Сахарова, однако эту акцию за день до мероприятия отменил сам Навальный.

СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России
Политика

Как пояснил оппозиционер, от проведения акции там он отказался в связи с тем, что власти города «запрещают любым подрядчикам ставить [сторонникам Навального на месте проведения акции] сцену и звук». Мероприятие он предложил «мирно» провести на Тверской. Власти города восприняли эту инициативу как «провокацию».

Теги: Санкт-Петербург , «Открытая Россия»
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