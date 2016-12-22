Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Забайкалье

После ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае, в результате которого погибли 11 человек, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ТАСС.
По данным ведомства, дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В полиции также добавили, что губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проведет заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий ДТП. В частности, она заслушает доклады об оперативной обстановке на месте трагедии, а также о работе с пострадавшими. Источник ТАСС в администрации добавил, что на заседании будет принято решение о выплате компенсаций погибшим и пострадавшим в результате ДТП.
Авария с автобусом произошла в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск-Чита. По сообщению СК, автобус Kia Grandbird съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате случившегося погибли 11 человек.