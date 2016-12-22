Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Полиция в Лондоне задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте 3 июня. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
По данным полиции, 19-летний молодой человек был задержан в Баркинге, в пригороде Лондона. В ведомстве также отметили, что еще шесть человек, которые также проходят по делу о теракте, в данный момент находятся под стражей.
В субботу, 3 июня, трое террористов на фургоне въехали на Лондонский мост и сбили пешеходов. После этого они остановились около рынка Боро и стали нападать на людей с ножами. Прибывшие полицейские убили терористов. В результате случившегося семь человек погибли, еще 48 получили ранения. В данный момент 36 человек остаются в больнице.
Британская полиция 5 июня назвала имена двоих из трех исполнителей теракта. Ими оказались 27-летний Хурам Бутт и 30-летний Рашид Редуан. По данным ведомства, Бутт является гражданином Великобритании, но родился в Пакистане. Редуан проживал в Лондоне, имел марокканское и ливийское гражданство. Имя третьего исполнителя полицейские не назвали.