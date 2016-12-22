Самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей

Самолет Airbus А330 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей, сообщает телеканал ABC.
По данным телеканала, самолет вылетел в воскресенье вечером из Сиднея в Шанхай. Однако через час вернулся в аэропорт отправления из-за того, что у него отказал один из двигателей. На снимках, опубликованных телеканалом видно, что в двигателе образовалась большая пробоина.
Телеканал отмечает, что в результате случившегося никто не пострадал.
В начале июня самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Стокгольме. Причиной произошедшего стали проблемы с двигателем, сообщал один из читателей «Фонтанки».