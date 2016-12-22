СМИ сообщили о пожаре в ресторане в Париже после броска коктейля Молотова

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в северном пригороде Парижа Обервилье, округе Сен-Дени. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
По данным собеседника издания, в ресторане начался пожар. В результате случившегося три человека получили сильные ожоги. Они были доставлены в медицинское учреждение на вертолете. Еще один человек получил легкие травмы, добавил собеседник.
Источник также отметил, что ресторан находился в пятиэтажном здании. Сильное задымление затрудняет поиски других возможных жертв.
В декабре 2015 года ресторан в центре Каира закидали коктейлями Молотова. В результате случившегося погибли по меньшей мере 16 человек.