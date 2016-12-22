В мэрии прокомментировали отмену Навальным акции на проспекте Сахарова

Заявление Алексея Навального об отмене акции на проспекте Сахарова 12 июня является провокацией. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает «РИА Новости».

По словам Черникова, заявитель акции на проспекте Сахарова, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Роман Рубанов не отказывался от проведения митинга.

Ранее Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что отказывается проводить антикоррупционный митинга на проспекте Сахарова, который был согласован с властями. Причиной для такого решения, по словам политика, стало то, что «власти запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук». Навальный призвал «мирно» провести мероприятие на Тверской улице, которая в 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд в связи с проведением фестиваля «Времена и эпохи. Собрание».

Владимир Черников сообщил, что заявление Навального является провокацией.

«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными... Это очередные провокации», — отметил Черников. Он также добавил, что москвичам не следует реагировать на подобные заявления. По его словам, власти города, сделают все для того, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых горожан в праздник, в том числе на Тверской улице.