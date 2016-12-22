Экс-премьер Косово заявил о победе на парламентских выборах

Бывший премьер-министра непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай, лидер партии «Альянс за будущее Косово» заявил о победе на парламентских выборах, сообщает телеканала Klan Kosova.
«Победа более, чем убедительная», — заявил Харадинай после основании первых данных exit poll.
По данным ЦИК страны, явка на выборы составила 41,45% при 1,8 милн.зарегистрированных избирателей. Окончательный подсчет голосов будет происходить ночью.
По результатам обработки данным с 10% участков коалиция «Демократической партии Косово» и «Альянс за будущее Косово» получила 36,6% голосов, отмечает телеканал. Коалиция «Демократического союза Косово» – 22,4%.
Прошлый парламент Косово был распущен в начале мая. Президент республики Хамиш Тачи подписал соответствующий документ после того, как парламент выразил вотум недоверия действующему правительству премьер-министра Исы Мустафы. За недоверие проголосовали 78 депутатов, против — 34 депутата, еще трое воздержались.