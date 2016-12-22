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ФСБ задержала пытавшихся пересечь границу России и Норвегии марокканцев
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ФСБ задержала пытавшихся пересечь границу России и Норвегии марокканцев
Общество, 11 июн, 23:19
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ФСБ задержала пытавшихся пересечь границу России и Норвегии марокканцев

Сотрудники управления ФСБ России по Мурманской области задержали четверых граждан Марокко, которые пытались незаконно пересечь границу с Норвегией. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, в отношении марокканцев было возбуждено уголовное дело ​ по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Агентство отмечает, что подробности произошедшего пока не разглашаются. По делу продолжаются следственные действия.

В октябре 2016 года ФСБ заявила о том, что международные террористические организации могут использовать границу России и Норвегии для переброски оружия. В частности, существовала угроза «транзитной миграции граждан ближневосточного региона в Норвегию и иные страны Западной Европы». В ФСБ призвали пограничные ведомства быть готовыми к «вероятным попыткам международных террористических организаций использовать границы России и Норвегии для поставок оружия и средств террора».

Теги: граница , ФСБ
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