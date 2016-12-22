Трамп обвинил Коми в трусости после его показаний об утечках данных в СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР в трусости из-за того, что он организовал утечку в СМИ содержания их разговоров. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Я считаю, что утечка информации от Джеймса Коми станет гораздо более масштабной, чем кто-либо мог подумать. Абсолютно незаконно? Очень трусливо!» — написал он.
Джеймс Коми 7 июня представил комитету сената США по разведке письменные показания, в которых рассказал о своих разговорах с Дональдом Трампом. По словам Коми, американский президент просил его прекратить расследование возможных связей с Россией Майкла Флинна, который на тот момент работал в должности его советника по национальной безопасности. В своих показаниях Коми утверждает, что всего с Трампом было семь разговоров.
Экс-глава ФБР признал, что сам организовал утечку разговоров с Трампом в СМИ для того, чтобы добиться продолжения расследования действий Москвы после своей отставки.