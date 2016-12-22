Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере

Полиция Великобритании отпустила из-под стражи всех задержанных в рамках расследования по делу о теракте в Манчестере. Об этом сообщает газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.
В общей сложности были задержаны 22 человека, никому из них обвинения не предъявили, отмечает издание. В полиции пояснили, что никто из тех, кого отпустили из-под стражи, «не представляют опасности для общества».
Теракт на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате случившегося погибли 22 человека, еще более 50 пострадали.
Позже британская полиция сообщила, что взрыв совершил террорист-смертник Салман Абеди. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».