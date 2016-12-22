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На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон»
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На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон»
Общество, 18:57
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На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон»

На сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Об этом сообщает «Открытая Россия».

Помимо видеоролика с YouTube, в котором Алексей Навальный обвинил премьер-министра Дмитрия Медведева во владении недвижимостью общей суммой более 70 млрд руб., на сайте было опубликовано несколько плакатов. Один из них призывал не ходить на акции протеста: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой — не ведись на провокации».

После плаката был текст, в котором говорилось, что «эти люди полностью дискредитировали такие понятия как «Демократия», «Право» и «Свобода слова», они «сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук».

На момент написания заметки данные с сайта были удалены. Однако публикация доступна в кэше Google. Официального комментария по этому поводу пока нет.

Ранее днем на сайте прокуратуры Ярославля также появился фильм Навального. В сообщении были призывы не ходить на митинги 12 июня: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона». Представитель прокуратуры пояснила, что сайт был взломан. Позже информация была удалена.

Теги: Санкт-Петербург , Алексей Навальный , «Он вам не Димон»
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