Полиция Германии отпустила задержанных в аэропорту Кельна

​Полиция ФРГ отпустила трех пассажиров авиарейса, исполнявшего маршрут Любляна — Лондон, из-за которых пилот самолета компании Easyjet 10 июня совершил внеплановую посадку в аэропорту Кельна. Подозрения об их причастности к терроризму не подтвердились, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в местной полиции.

«Мы считаем, что реальной угрозы не было», — считают полицейские.

«Уголовное дело против них (задержанных. — РБК) прекращено. Доказательства (о причастности к террористам. — РБК) не были найдены», — заявил представитель местной полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, задержанным мужчинам 31, 38 и 48 лет, они работали на британскую компанию, которую отказались называть.

Рюкзак задержанного 48-летнего мужчины полицейские осмотрели и уничтожили после того, как в нем обнаружили «подозрительные кабели». Однако, по данным полиции, ни в самолете, ни в этой сумке не нашли никаких опасных предметов.

Авиалайнер A319 со 151 пассажиром на борту совершил внеплановую посадку в немецком аэропорту Кельна из-за обсуждения «террористических вопросов», на борту воздушного судна тремя молодыми людьми. Об этом пассажиры сообщили через стюардов пилоту, который решил посадить самолет. По словам пассажиров, мужчины использовали слова «бомба» и «взрывчатка».

По данным пресс-службы, после этого работу аэропорта полностью остановили.

После посадки полиция ФРГ задержала в аэропорту Кельна трех подозреваемых в обсуждении «терроризма» пассажиров-мужчин.