МИД Украины допустил возможность введения биометрических паспортов

Киев может ввести для россиян въезд на Украину по биометрическим паспортам, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала «112 Украина».

Украинское внешнеполитическое ведомство, по ее словам, поддерживает введение визового режима с Россией, «со страной-агрессором». «В будущем, в более широкой перспективе, возможно также введение въезда исключительно по биометрическим паспортам, с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это, например в той же России, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться», — уточнила пресс-секретарь МИД (цитата по УНН).

Однако, по ее словам, нужно подходить к вопросу «взвешенно» и «с пониманием» из-за того, что большое число украинцев находятся в России, то есть от трех до четырех млн человек.

Беца считает, что нужно учитывать и «неопределенность» по поводу въезда в Крым с материковой части Украины и наоборот, если Россия также введет визовый режим с Украиной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня допустил возможность введения Россией ответных мер на действия Киева, если тот введет визовый режим для россиян.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил 9 июня о готовности к введению виз с Россией, если Киев примет соответствующее решение. Он также допускал возможность введения биометрических паспортов.

Украинский лидер Петр Порошенко на мероприятии-концерте по поводу вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом 10 июня поздравил граждан страны цитатами из стихотворений русских классиков Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...», — процитировал он слова Лермонтова.

Также, по сообщению пресс-службы президента Украины, Порошенко «отдельно обратился к русским, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод». Для них он привел словам Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Украина и Евросоюз подписали итоговое соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Он дал гражданам Украины право на въезд и пребывание сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в странах-членах ЕС. В других случаях украинцам будет нужна виза.