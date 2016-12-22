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Суд арестовал седьмого фигуранта по делу о митингах 26 марта
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Суд арестовал седьмого фигуранта по делу о митингах 26 марта
Политика, 17:15
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Суд арестовал седьмого фигуранта по делу о митингах 26 марта

Басманный суд Москвы арестовал Алексея Политикова, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейского на митинге 26 марта в Москве, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Политикова меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство слова судьи Елены Ленской. «Политиков является участником неформальной организации, пропагандирующей насильственное изменение государственного строя», — заявила она.

Срок ареста судья установила до 11 августа, пишет «РИА Новости». По версии следствия, обвиняемый «напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота».

По информации агентства, Политиков давать показания отказывается, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Политикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отмечает агентство. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

О том, что Алексей Политиков был задержан, рассказал РБК пресс-секретарь Партии националистов Денис Романов в ночь на 11 июня. Его задержали во время обысков в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в Подмосковье. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов задержали самого Мальцева и еще нескольких его соратников.

Романов уточнял, что следственные действия были связаны с уголовным делом о применении насилия к представителю власти во время митинга в Москве 26 марта. По версии следствия, Политиков «был одним из тех людей, которые препятствовали задержанию Мальцева 26 марта», отмечал он. Мальцева впоследствии отпустили.

В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста. Фоторепортаж Еще 9 фото
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​Антикоррупционные митинги 26 марта состоялись в нескольких десятках российских городов. Одним из самых массовых стал митинг в Москве, который не был согласован с властями. В нем, по разным данным, приняли участие от 8 тыс. до 25 тыс. человек. По информации издания «ОВД-Инфо», во время протестной акции были задержаны 1030 человек.

После митинга были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 (хулиганство) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Фигурантами этого дела, кроме Алексея Политикова, стали еще шесть человек, в числе которых Дмитрий Борисов, Андрей Косых, Станислав Зимовец и Дмитрий Крепкин. Еще двоих — Юрия Кулия и Александра Шпакова — осудили на восемь месяцев и 1,5 года колонии соответственно.

Теги: акции протеста , митинги , фигурант , 26 марта
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