В Совфеде призвали Порошенко не упоминать имена русских классиков

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич посоветовал президенту Украины Петру Порошенко «не вспоминать великие имена». Так он прокомментировал слова украинского лидера, который по случаю вступления в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом процитировал стихи Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, передает «РИА Новости».

«Господин [Петр] Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе», — сказал Клинцевич.

Безвизовый режим с ЕС на Украине вступил 11 июня. На мероприятии-концерте, который организовали по этому случаю, Порошенко поздравил граждан Украины строчками из стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

«У того же [Юрия] Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится [Петр] Порошенко, с умирающим гладиатором», — сказал Клинцевич. Он привел строки из стихотворения поэта: «Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою!».

«Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы», — отметил Клинцевич. Однако прощание украинского лидера с Россией строками из стихов Пушкина и Лермонтова получилось «странное», считает он.

