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Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия
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Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия
Общество, 14:25
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Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия

В Госдуме рассмотрят вопрос о приостановлении разрешения на ношение и хранение оружия в случае, если владелец совершал административные правонарушения в нетрезвом состоянии. Об этом в комментарии РБК заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев уточняет, что речь идет об административных нарушениях, не связанных с оборотом оружия. Кроме того, парламентарий сообщил о планах комитета обсудить возможность лишать права «пожизненно» за ношение оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Из прочих предложений парламентарий отметил усиление контроля за соблюдением владельцами оружия условий хранения.

«Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья, — сказал Пискарев.

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Ранее, вечером 10 июня, мужчина открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово, жертвами атаки стали четыре человека. Стрелку удалось выбраться из оцепления полиции и Росгвардии и скрыться от правоохранителей, однако позднее его местонахождение было установлено, и спецназ ликвидировал нападавшего.

По данным «Интерфакса», мужчина увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны, а ТАСС со ссылкой на очевидцев происшествия сообщал, что нападавший страдал психическим расстройством.

​По факту произошедшего заведено дело по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе за «незаконный оборот оружия».

Теги: Госдума , Депутаты , Оружие , "кратовский" стрелок
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