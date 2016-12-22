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Топ-менеджер Роснано отверг обвинение в махинациях
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Топ-менеджер Роснано отверг обвинение в махинациях
Общество, 13:58
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Топ-менеджер Роснано отверг обвинение в махинациях

Управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрей Горьков отверг обвинение в финансовых махинациях на сумму свыше 700 млн руб. Об этом заявил следователь в столичном Басманном суде, где 11 июня рассматривают вопрос по поводу его ареста, передает ТАСС.

По словам следователя, уголовное дело против Горькова возбудили 9 июня. Следствие считает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства и оказать давление на следствие. Прокурор поддержал ходатайство следователя Следственного комитета России об аресте Горькова.

Горьков завил в суде, что не планирует скрываться, назвав довод следствия о его задержании с билетом необоснованным. Он уточнил, что ехал «в плановую командировку в Китай» собирался вернуться 15 июня.

Адвокат Горькова просит отпустить подзащитного под залог в 50 млн руб., заявив, что в обвинении нет «реальных доказательств по делу». Защита уточнила, что имеет доказательства, что в банке были «значительные активы компании, подчеркнув, что находящийся в зале суда зампредправления «Роснано» может это подтвердить.

Другой защитник топ-менеджера сообщил в суде, что Горькова перевели с должности финансового директора за восемь месяцев до того, как у банка, с которым, по данным следствия, он совершал махинации, отозвали лицензию, и он «уже не мог ни на что влиять».

Топ-менеджера «Роснано» обвинили в «злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия» по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Родного брата Андрея Горькова Евгения Горькова объявили в розыск по данному делу, передает «РИА Новости» со ссылкой на судью Елену Ленскую. По ее словам, брата подсудимого по месту регистрации найти не удалось.

Андрея Горькова задержали 10 июня. По данным СКР, с 2011 года по 2013 год он финансировал ООО КБ «Смоленский банк» на суммы от 460 млн до 740 млн руб., маскируя это расчетно-кассовым обслуживанием. С 13 декабря 2014 года у этого банка отозвали лицензию, из-за чего «Роснано» лишилась своих денег на сумму более 738 млн руб. Накануне отзыва лицензии из Смоленского банка вывели активы (объекты недвижимости) суммой более 400 млн руб. в пользу брата топ-менеджера корпорации.

Теги: «Роснано» , «Смоленский банк» , финансовые махинации , Андрей Горьков
Главное
Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб. Общество
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