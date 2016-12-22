Еврокомиссия получила мандат на переговоры по «Северному потоку»

Еврокомиссия (ЕК) получила мандат на переговоры с Россией по строительству второй ветки газопровода «Северный поток» в специальном режиме. Обсуждение будет продолжено в сентябре. Об этом замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст», — сказал Шефчович. Замглавы подчеркнул, что «поддерживает позицию» министра энергетики Алекснадра Новака о необходимости российской стороны изучить готовящийся документ.

Как сообщает агентство, Новак заявил, что в министерстве «не видели» мандата Еврокомиссии. «Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями», — пояснил министр.

Строительство «Северного потока-2» должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода, которые пройдут с российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Ранее «Газпром» сообщил о том, что пять европейских компаний предоставят почти €5 млрд на «Северный поток-2». Речь шла о компаниях Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.