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Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия»
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Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия»
Политика, 13:08
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Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал правозащитные институты США «апофеозом лицемерия». Таким образом он отреагировал на призыв американских властей обеспечить безопасность бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, назвав это не «искренними переживаниями» за судьбу спортсмена, а «удобным моментом еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране». ​ Об этом он написал в своем канале в мессенджере Telegram.

«От вашей демократии полмира захлебывается в крови... В Чечне же властвует закон. Те, кто нарушает его отвечают согласно праву», — заявил он. Кадыров добавил, что Госдепартаменту «трудно молчать, особенно когда его никто не спрашивал».

Также он посоветовал властям США, если им «так не все равно», обратить внимание на свою страну, проявить «великодушие» и отпустить всех «злостных нарушителей из американских тюрем».

«Наши силовые структуры работают опираясь исключительно на закон. А ваши задержанные не могут дать пресс-конференцию, потому что они мертвы», — подчеркнул Глава Чеченской Республики.

На состоявшейся накануне пресс-конференции в Грозном Амриев сообщил, что его жизни и безопасности его родственников в Чечне «ничего не угрожает». Однако он заявил, что пока не уверен, продолжит ли спортивную карьеру в Чечне, уточнив, что первоначально надо решить вопрос с возбужденным против него уголовным делом.

В 2013 году боец ММА Мурад Амриев пожаловался в Комитет по предотвращению пыток (КПП) на незаконное задержание и пытки со стороны сотрудников чеченских правоохранительных органов. Позже он уехал из республики, продолжив карьеру за границей.

Полиция задержала Амриева в Брянске 5 июня. В Чечне его объявили его в розыск по поводу использования подложных документов. Амриев утверждает, что в его паспорте была опечатка. Он покинул отделение полиции в Брянске, но его вновь задержали в Белоруссии, которая передала его России. В Белоруссию, по данным «Новой газеты», боец ММА поехал, чтобы потребовать политубежища.

«Новая газета», писала 9 июня, что полиция Чечни объявила Амриеву «кровную месть».

Теги: США , правозащитники , Рамзан Кадыров , Мурад Амриев
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