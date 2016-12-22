Более 35 человек пострадали при пожаре в центре для мигрантов в Бремене

При пожаре в центре для размещения мигрантов в немецком Бремене пострадали 37 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на городскую полицию.
По словам представителя полиции, пожар начался в мусорном баке в подвале здания. На момент происшествия внутри центра находились более ста мигрантов. Как сообщает Reuters, 14 пострадавших, в том числе десять детей, были доставлены в больницу, другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
В результате пожара центр сильно пострадал и сейчас непригоден для проживания, отмечает полиция Бремена. Правоохранители устанавливают причину пожара, среди основных версий полиция рассматривает «антимигрантские настроения» в обществе.
Агентство подчеркивает, что, по данным разведывательного управления Германии, в стране на протяжении последних двух лет наблюдается резкий рост уровня насилия со стороны членов ультраправых радикальных и неонацистских движений в связи с наплывом более чем миллиона мигрантов.