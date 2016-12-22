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СК завел дело после исчезновения четырехлетнего мальчика на Урале
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СК завел дело после исчезновения четырехлетнего мальчика на Урале
Общество, 10:44
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СК завел дело после исчезновения четырехлетнего мальчика на Урале

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи четырехлетнего мальчика вблизи водохранилища в Свердловской области. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 9 июня ребенок приехал на берег водоема вместе с родителями, на следующий день мальчик пошел с отцом в лес за дровами, от палатки они отошли приблизительно на 100 метров. Через некоторое время он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил сына. Ребенок пошел к своей палатке и исчез.

Следователи проверили родителей на детекторе лжи, устройство показало их непричастность к исчезновению ребенка.

Ведомство подчеркивает, что рыбаки на берегу водохранилища рассказали родителям, что видели их сына. По словам отдыхающих, ребенок перепутал одну из их палаток со своей, и, поняв, что ошибся, вернулся обратно в лес. Как сообщает следствие, рыбаков было пятеро, они приехали на двух автомобилях Toyota.

Правоохранители не рассматривают версии убийства или похищения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) для организации поиска и следственных действий. Информации о гибели ребенка нет.

Теги: Следственный комитет , пропажа
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